Mutter von Wienerin in Syrien will Enkelkinder heimholen

Die Mutter eines der beiden Wiener Mädchen, die sich 2014 nach Syrien begaben, um sich dort der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen, will ihre Enkelkinder nach Österreich holen. Dafür brauchen die beiden Kinder von Sabina S., deren Verbleib ungeklärt ist, die österreichische Staatsbürgerschaft, wie die "Presse" in ihrer Freitagsausgabe berichtet.