Blümel traf Direktorin des Welterbezentrums zu Gesprächen

Nach einem Arbeitsgespräch mit Mechthild Rössler, Direktorin des Welterbezentrums der UNESCO in Paris, zeigt sich Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag hinsichtlich des Welterbe-Status' der Wiener Innenstadt optimistisch. Blümel setze sich "intensiv für den Schutz und die Bewahrung" des Welterbes ein, wird Rössler in einer Aussendung des Ministers zitiert.