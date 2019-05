Hilfswerk fordert signifikante Erhöhung des Pflegegeldes

Das Hilfswerk will das Thema Demenz enttabuisieren und hat dazu am Freitag eine Pressekonferenz mit Präsident Othmar Karas gegeben. Karas, der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl ist, forderte allen voran eine "signifikante Erhöhung des Pflegegeldes in allen Stufen".