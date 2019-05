Einschränkung der Pressefreiheit für Kurz "inakzeptabel"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag anlässlich des "Tages der Pressefreiheit" jede Einschränkung selbiger als "inakzeptabel" bezeichnet. "Diese Tatsache hat von allen politischen Kräften in unserem Land respektiert zu werden", betonte Kurz. Die Pressefreiheit sei ein "äußerst hohes Gut", so Kurz.