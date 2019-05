Ein steirischer Kletterer war nach Polizeiangaben auf einem Klettersteig im Bereich der Preiner Wand an seine körperlichen Grenzen gestoßen.

Sujetbild © Brinskelle

Zwei Kletterer im Alter von 30 und 31 Jahren sind am Donnerstagnachmittag mit einem Hubschrauber des Innenministeriums von der Rax in Niederösterreich geborgen worden. Der Jüngere, ein Steirer, war nach Polizeiangaben auf einem Klettersteig im Bereich der Preiner Wand an seine körperlichen Grenzen gestoßen. Der geschwächte Mann und sein Wiener Begleiter wurden unverletzt ins Tal geflogen.

Das Duo war auf dem sogenannten Königschusswandsteig unterwegs gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Dieser Klettersteig wird mit "sehr bis extrem schwierig" bewertet.

Der 30-Jährige wurde per Tau mit dem Hubschrauber geborgen und vorerst bei der Seehütte abgesetzt, berichtete die Bergrettung Reichenau. Sein Begleiter stieg selbst zu der Hütte auf, von dort wurden beide mit dem Helikopter abtransportiert.