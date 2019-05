Bayerischer Ministerpräsident Söder wird von Kurz empfangen

Nach Stationen in Bulgarien und Kroatien reist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Wien. Er wird am Freitag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen. Die Reise findet drei Wochen vor der EU-Wahl statt. Söder will seinen Parteikollegen Manfred Weber unterstützen, der als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hat.