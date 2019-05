Niederösterreich Siebenjähriger aus Fenster im ersten Stock gestürzt

Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Das Kind wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © ÖAMTC

In Eggenburg (Bezirk Horn) ist am Mittwochnachmittag ein Siebenjähriger aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Der Bub kam mit leichten Verletzungen davon, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage mit. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Das Kind wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Siebenjährige dürfte auf ein Fensterbrett geklettert sein und sich gegen ein Fliegengitter gelehnt haben. Er stürzte laut Polizei auf eine Wiese im Garten des Hauses.