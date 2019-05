Sechsjähriger bei Traktorunfall in Salzburg getötet

Ein sechsjähriger Bub ist am Mittwochabend bei einem Traktorunfall in Thalgauberg (Bezirk Salzburg-Umgebung) gestorben. Wie Ö3 in der Nacht auf Donnerstag berichtete, war die mit drei Personen besetzte Zugmaschine auf einer schmalen Gemeindestraße über eine Böschung gestürzt. Der Lenker blieb unverletzt, sein dreijähriges Kind wurde leicht verletzt, sein sechsjähriger Sohn starb am Unfallort.