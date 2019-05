Thailand hat eine neue Königin

Facebook

Der seit 2016 amtierende Monarch und die ehemalige Stewardess leben seit mehreren Jahren zusammen. Die beiden halten sich auch oft in ihrer Villa in Tutzing am Starnberger See auf. Nach offiziell nicht bestätigten Berichten kehrten sie erst Mittwoch früh aus Deutschland nach Bangkok zurück.

Für den König ist es bereits die vierte Ehe. Er hat sieben Kinder. Maha Vajiralongkorn - auch bekannt als Rama X. - hatte vor zweieinhalb Jahren die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Bhumibol angetreten. Als Rama IX. saß dieser mehr als sieben Jahrzehnte auf dem Thron. Seine Witwe, die frühere Königin Sirikit (86), die Mutter des jetzigen Königs, wurde kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert.