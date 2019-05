Asyl - FPÖ-Waldhäusl in Causa NSA in Ermittlungen involviert

Die niederösterreichischen NEOS haben am Mittwoch von strafrechtlichen Ermittlungen berichtet, in die Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) involviert sei. Laut einer Anfragebeantwortung des Justizministeriums geht es um die Causa NSA (National Security Austria, eine Sicherheitsfirma, Anm.) in Zusammenhang mit möglichen Zahlungen an das Büro des Regierungsmitgliedes.