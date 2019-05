15 Jahre EU-Osterweiterung - Treffen der Regierungschefs

Zum 15. Jahrestag der EU-Osterweiterung kommen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Warschau Ministerpräsidenten und Regierungsvertreter der dem Staatenbund seit 2004 beigetretenen Mitgliedsländer zusammen. Das EU-Beitrittsjubiläum steht nach Angaben der Regierung des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki unter dem Motto "Together for Europe".