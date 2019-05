Russland und USA werfen einander Eingriff in Venezuela vor

Russland und die USA beschuldigen einander, zu einer Eskalation im Krisenland Venezuela beizutragen. Es werde "drastischste Konsequenzen" zur Folge haben, wenn Washington seine "aggressiven Schritte" in Venezuela fortsetze, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo.

Die Opposition in Venezuela habe mit offensichtlicher Unterstützung der USA versucht, die Macht zu ergreifen. Washingtons Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates sei eine grobe Verletzung des Völkerrechts.

Das US-Außenministerium sprach nach dem Telefonat in einer Mitteilung von einer "Intervention" Russlands und Kubas in Venezuela. Diese wirke destabilisierend für Venezuela und auch für das Verhältnis zwischen Russland und den USA. Pompeo habe Russland aufgerufen, die Unterstützung für Präsident Nicolás Maduro zurückzuziehen und sich der Linie der USA sowie weiterer Länder der Region anzuschließen.

Pompeo hatte zuvor eine militärische Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela als "möglich" bezeichnet, wenn diese "erforderlich" sei. Er fügte aber hinzu, seine Regierung hoffe, dass es eine friedliche Lösung geben könne.

Der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan sagte am Mittwoch in letzter Minute eine dreitägige Europa-Reise ab. Shanahan bleibe in Washington, um sich besser mit dem Weißen Haus über die Lage in Venezuela abstimmen zu können, erklärte ein Sprecher.

Die russische Regierung dementierte unterdessen US-Aussagen, Maduro überredet zu haben, nicht aus seinem Land zu fliehen. Damit sollten Maduros Anhänger im Militär demoralisiert und die Krise weiter angeheizt werden. Pompeo hatte CNN zuvor gesagt, Maduro sei nach einer russischen Intervention von seinen Plänen abgewichen und doch im Land geblieben.

Russland gehört zu den Staaten, die die Regierung des venezolanischen Staatschefs Maduro unterstützen. Die USA sowie zahlreiche EU-Staaten und lateinamerikanische Länder haben dagegen den Oppositionsführer und Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als rechtmäßigen Übergangspräsidenten anerkannt.

Guaidós Machtkampf mit Maduro war am Dienstag eskaliert, nachdem Guaidó mithilfe abtrünniger Soldaten den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López befreit hatte. In der Hauptstadt Caracas kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.