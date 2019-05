Mutmaßlicher US-Synagogen-Schütze weist Schuld von sich

Der mutmaßliche Angreifer auf eine Synagoge in den USA hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Dem 19-jährigen wurde am Dienstag vor Gericht in San Diego die Anklage verlesen. Dem selbst erklärten Antisemiten und Islamfeind wird vorgeworfen, beim Angriff auf die Synagoge der orthodoxen Chabad-Bewegung in Poway nahe San Diego am Samstag eine Frau getötet und drei Menschen verletzt zu haben.