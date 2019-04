Elton John verabschiedet sich von seinen Fans in Wien

Sir Elton John macht heute, Mittwoch, Station in Wien. Im Rahmen seiner auf drei Jahre angelegten und im Vorjahr gestarteten Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" gastiert die 72-jährige Popikone für zwei Abende in der Stadthalle. Mit geplanten 300 Auftritten auf allen Kontinenten will sich der Sänger von seiner 50 Jahre währenden Karriere auf Tour verabschieden.

© APA (AFP/Getty)

Zuvor können die Fans aber nochmals zu Hits wie "I'm Still Standing" abrocken, zu "Nikita" romantisieren oder bei "Candle in the Wind" die eine oder andere Träne verdrücken. Wer keine Karten mehr für die Wiener Konzerte bekommen hat, hat am 3. Juli auf dem Grazer Messegelände nochmals die Gelegenheit auf österreichischem Boden, sich von Elton John zu verabschieden.