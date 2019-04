Verkehrschaos auf der A23 nach Unfällen

Mehrere Verkehrsunfälle haben am Dienstagnachmittag laut ÖAMTC für ein Verkehrschaos auf der A23 gesorgt. Vor allem in Richtung Süden ging nichts mehr, die Blechschlange stand vom Knoten Inzersdorf bis Hirschstetten. Der Tunnel Rannersdorf bei Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) war unterdessen nach dem Lkw-Brand vom Montag auch am Dienstag gesperrt.