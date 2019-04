Schwarz geht es "sehr gut" - Kein Fix-Zeitpunkt für Comeback

Der dreifache Ski-WM-Medaillengewinner Marco Schwarz blickt etwas mehr als zwei Monate nach seiner Knieoperation positiv in die Zukunft. "Es geht mir momentan sehr gut, die Muskeln wachsen schon wieder, ich bin guter Dinge", sagte der 23-jährige Kärntner am Dienstag in Wien. Schwarz hatte am 22. Februar im Kombi-Super-G in Bansko einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Innenmeniskus erlitten.