Frau bedrohte Ehemann mit Messer

Ein Streit zwischen Eheleuten hat in der Nacht auf Dienstag in der Oststeiermark zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz geführt: Eine 54 Jahre alte Frau soll dabei ihren 51-jährigen Mann mit einem Messer und dem Umbringen bedroht haben. Das Opfer rief die Polizei. Diese traf die Alkoholisierte mit einem 34 Zentimeter langen Küchenmesser in der Hand auf einer Couch sitzend an.