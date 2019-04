Russlands Stürmerstar Owetschkin sagte für WM zu

Österreichs Eishockey-Nationalteam bekommt es bei der A-WM in der Slowakei mit einem russischen Supersturm zu tun. Nach Stars wie Nikita Kutscherow und Jewgenij Malkin hat auch Alexander Owetschkin zugesagt und soll am Dienstag zur "Sbornaja" stoßen, gab der russische Verband auf seiner Homepage bekannt. Russland ist am 12. Mai zweiter Gegner der Österreicher in Bratislava.