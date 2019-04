Titelverteidiger Margareten erster Liga-Semifinalist

Die Fivers WAT Margareten sind der erste Semifinalist der heimischen Handball-Liga der Männer. Der Titelverteidiger feierte am Montagabend dank starker zweiter Hälfte einen 35:29-(14:14)-Heimsieg gegen die HSG Graz und entschied damit die "best of three"-Serie 2:0 für sich, nachdem die Wiener das erste Spiel am Freitag auswärts souverän 34:25 (18:12) gewonnen hatten.