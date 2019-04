73-Jähriger nach Skiunfall in Tirol in Klinik verstorben

Ein 73-jähriger Niederländer, der am 19. April bei einem Skiunfall im Skigebiet Horberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) offenbar eine Hirnblutung erlitten hatte, ist am Montag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war aus unbekannter Ursache zu Sturz gekommen.