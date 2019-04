RTL-Spezialist Philipp Schörghofer erklärte Rücktritt

Philipp Schörghofer hat im Zuge eines Pressetermins in Obertauern das Ende seiner aktiven Skikarriere verkündet. Der 36-jährige Salzburger galt als Riesentorlaufspezialist, seinen einzigen Weltcupsieg feierte er in dieser Disziplin 2011 in Hinterstoder. Am Montag kurvte er bei tiefwinterlichen Bedingungen nochmals durch einige speziell für ihn gesetzte Tore, um danach endgültig "abzuschwingen".