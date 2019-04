Badesaison in Wiener Freibädern startet am 2. Mai

Am kommenden Donnerstag, also am 2. Mai, beginnt die Badesaison in Wiens Freibädern. Bis 15. September stehen Besuchern 28 Standorte zur Verfügung. Die Saisonvorschau fand am Montag noch bei - zumindest für einen Sprung ins Wasser - eher ungeeignetem Wetter statt.