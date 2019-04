Play-off-Auftakt bei Österreichs Basketball-Herren

In der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) beginnt mit dem Mai auch das Play-off. Am Mittwoch stehen die jeweils ersten Spiele im "Best of five"-Viertelfinale an. Die auf den Plätzen eins bis vier nach dem Grunddurchgang klassierten Teams genießen auch in den zweiten Aufeinandertreffen am Samstag den Heimvorteil.