Carolina im NHL-Play-off gegen NY Islanders mit 2:0 voran

Die Carolina Hurricanes haben beste Aussichten, ins Halbfinale des NHL-Play-offs vorzustoßen. Im Zweitrunden-Duell mit den New York Islanders entschied das Team aus North Carolina auch das zweite Auswärtsspiel für sich. Nach einem 2:1 am Sonntag führen die Hurricanes im "best of seven" mit 2:0, die nächsten zwei Spiele der Serie finden im heimischen Raleigh statt.