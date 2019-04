Zwölf Automaten bei Glücksspiel-Razzia sichergestellt

Bei einer Razzia der Polizei am Sonntag in einem Salzburger Lokal sind zwölf Glücksspielautomaten sichergestellt worden. Dazu beschlagnahmten die Beamten 3.000 Euro in bar. Die Stätte in Bahnhofsnähe war in einer abgestimmten Aktion unter anderem vom Landeskriminalamt samt Diensthunden und der Finanzpolizei durchsucht worden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF-Radios Salzburg.