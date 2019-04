Mercedes-Doppelsieg in Baku - Bottas gewann vor Hamilton

Mercedes hat auch im vierten Saisonrennen der Formel-1-WM einen Doppelsieg eingefahren. Valtteri Bottas triumphierte am Sonntag im Grand Prix von Aserbaidschan in Baku vor Weltmeister Lewis Hamilton. Der Finne übernahm vom Titelverteidiger damit auch die WM-Führung. Hinter dem Mercedes-Duo landeten Ferrari-Star Sebastian Vettel, Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

Vier Doppelsiege zum Saisonstart waren in der F1-Geschichte zuvor noch keinem Team gelungen. Bottas feierte den fünften Grand-Prix-Triumph seiner Karriere, den zweiten in dieser Saison nach dem Auftakt in Australien. In der WM führt der 29-Jährige nun einen Punkt vor Hamilton. Das nächste Rennen steht in zwei Wochen mit dem Europa-Auftakt in Montmelo bei Barcelona auf dem Programm.