KPÖ-Kandidatin "derzeit" gegen Beitritt der Türkei

Für Katerina Anastasiou, Spitzenkandidatin der Liste "KPÖ PLUS - European Left" bei der EU-Wahl am 26. Mai, ist ein Beitritt der Türkei unter der "derzeit" im Land am Bosporus herrschenden Regierung nicht vorstellbar. "Ich wünsche mir aber, dass die Demokratie dort gewinnt, dann können wir darüber sprechen", sagte sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag.