Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pensionist mit Auto in Waldviertler Teich versunken © FF Ottenschlag

Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend in Ottenschlag nahe Zwettl abgespielt: Ein Auto war samt Lenker in einem Teich versunken, berichtete die Feuerwehr. Der Pensionist am Steuer befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und wurde von einem Helfer ans Ufer gebracht. Er blieb unverletzt und wurde von Helfern des Roten Kreuzes versorgt.

Der Unfall hatte sich laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger am Unteren Dorfteich in der Waldviertler Marktgemeinde zugetragen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sprang ins Wasser, um den Lenker zu retten. Der Pensionist hatte sich inzwischen durch ein Fenster aus seinem Auto befreit.

Zur Fahrzeugbergung rückte die FF Ottenschlag mit 35 Mann aus. Auch ein Kran wurde aufgeboten. Ebenfalls im Einsatz standen Mitglieder der Tauchgruppe Nord des Landesfeuerwehrverbandes, teilte Resperger mit. Warum der Anrainer mit dem Auto ins Wasser gefahren war, blieb vorerst unklar.