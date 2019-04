Lisa Perterer Vierte in Triathlon-WM-Serie auf Bermuda

Triathletin Lisa Perterer hat am Samstag auf Bermuda als Vierte in dem Bewerb der WM-Serie ihr bestes Karriereergebnis erzielt und in der Olympiaqualifikation kräftig angeschrieben. Auch Julia Hauser als Zehnte war so gut wie nie in ihrer Laufbahn. Bei den Herren landete Luis Knabl auf dem 18. Platz. Die Siege gingen an die US-Amerikanerin Katie Zaferes und den Franzosen Dorian Coninx.