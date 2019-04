Geschäftsfrau gewann "Miss Curvy"-Wettbewerb in Uganda

In Uganda ist bei einem umstrittenen Schönheitswettbewerb für füllige Frauen erstmals eine "Miss Curvy" gekürt worden. Die Geschäftsfrau Nasasi Belinda setzte sich am Freitagabend in der Hauptstadt Kampala gegen 24 andere Finalistinnen durch. Sie wolle eine Inspiration für Frauen mit üppigen Kurven sein, sagte Belinda. "Dicker zu sein als andere, ist kein Problem."