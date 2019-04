Rund 20.000 Liter Diesel aus Schiff in den Rhein gelaufen

Aus einem Hotelschiff auf dem Rhein sind am späten Samstagabend rund 20.000 Liter Diesel ausgetreten. Der Kraftstoff sei aus dem Tank des Schiffes in den Rhein bei Rüdesheim in Hessen gelangt, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das Leck sei behoben worden, es bestehe nur "eine geringe Gefahr für die Umwelt", sagte ein Sprecher.