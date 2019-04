Außenseiter Stade Rennes besiegte PSG im Cup-Finale

Facebook

Rennes bejubelte den dritten Cup-Triumph nach 1965 und 1971. Rekordgewinner PSG dagegen entglitt die fünfte Cuptrophäe in Serie, die 13. insgesamt. Dabei lag der Favorit vor der Pause durch Tore der Brasilianer Dani Alves (13.) und Neymar (21.) bereits 2:0 voran. Durch ein Eigentor von Presnel Kimpembe (40.) und einen Treffer von Mexer mussten die Pariser aber noch den Ausgleich hinnehmen (66.).

PSG-Offensivstar Kylian Mbappe schoss in der Verlängerung an die Stange (99.). Kurz vor dem Elfmeterschießen wurde der französische Weltmeister nach einem bösen Tritt gegen Damien Da Silva ausgeschlossen (119.). Im Duell vom Punkt behielten die ersten elf Schützen allesamt die Nerven, ehe Nkunku den Ball in den Nachthimmel jagte. PSG hat seine jüngsten vier Elfmeterschießen in Pflichtspielen damit allesamt verloren.