Protestbewegung und Militärs im Sudan bilden Komitee

Die Protestbewegung und die Militärführung im Sudan haben sich auf ein gemischt besetztes Komitee zu Beratungen über einen Ausweg aus der politischen Krise des Landes geeinigt. Derzeit werde über den genauen Anteil an Zivilisten und Militärs in dem Gremium verhandelt, sagte einer der Verhandlungsteilnehmer, Ahmed al-Rabia, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag.