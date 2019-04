600. Clubtor von Ronaldo bei 1:1 von Meister Juve bei Inter

Im ersten Spiel nach der Fixierung des achten italienischen Fußball-Meistertitels in Folge hat Juventus Turin am Samstagabend im Schlager bei Inter Mailand 1:1 gespielt. Radja Nainggolan brachte den Europa-League-Bezwinger von Rapid schon in der siebenten Minute voran, der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo (62.) bewahrte den Serienmeister aber noch vor einer Niederlage.