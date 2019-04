Zeichnung Mandelas kommt unter den Hammer

Eine Zeichnung des verstorbenen früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela kommt Anfang Mai in New York zur Versteigerung. Das Bild mit dem Titel "The Cell Door, Robben Island" (Die Zellentür, Robben Island) wird auf 60.000 bis 90.000 Dollar (54.000 bis 81.000 Euro) geschätzt, wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte.