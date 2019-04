Neun Dortmunder unterlagen Schalke - Steilvorlage für Bayern

Borussia Dortmund hat im Bundesliga-Titelrennen mit dem FC Bayern durch eine Niederlage im Revierderby gegen Schalke 04 den möglicherweise entscheidenden Rückschlag kassiert. Der BVB verlor in der 31. Runde am Samstag gegen den Erzrivalen mit 2:4. Dortmund schwächte sich durch zwei Ausschlüsse selbst. Tabellenführer Bayern kann am Sonntag mit einem Sieg in Nürnberg auf vier Punkte davonziehen.