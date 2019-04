Hasenhüttl machte Klassenerhalt mit Southampton perfekt

Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League geschafft. Am Samstag holten die "Saints" gegen Bournemouth zuhause ein 3:3 (1:2) und können zwei Runden vor dem Ende nicht mehr auf einen der drei Abstiegsränge zurückfallen. Sieben Punkte liegt das Team des Steirers vor dem Tabellen-18. Cardiff, der bei Fixabsteiger Fulham 0:1 verlor.

© APA (AFP)

Der ehemalige Leipzig-Coach Hasenhüttl hatte das Amt als erster österreichischer Trainer in Englands Oberhaus im vergangenen Dezember mit der Mission Klassenerhalt angetreten.

Eine gefühlvolle Flanke von Österreichs Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic hat West Ham United am Samstag im Londoner Derby den Weg zum 1:0-(0:0)-Sieg bei Tottenham geebnet. Michail Antonio verwertete den Assist in der 67. Minute von rechts außen mustergültig und sorgte so für die erste Niederlage der "Spurs" in deren neuem Stadion.

Die Spurs sind zwar mit 70 Punkten weiter Tabellendritter der Premier League. Die Verfolger Chelsea (67) und Arsenal (66) könnten aber mit Siegen am Sonntag herankommen. Die Niederlage war für Tottenham zugleich eine verpatzte Generalprobe für das Hinspiel gegen Ajax Amsterdam im Champions-League-Halbfinale am Dienstag.