Tote in Mosambik und Komoren durch Zyklon "Kenneth"

Zyklon "Kenneth" hat mittlerweile fünf Menschen in Mosambik und auf dem Inselstaat der Komoren das Leben gekostet. Zwei davon starben in Mosambik, wie die Katastrophenschutzbehörde des afrikanischen Landes sowie die Weltwetterorganisation (WMO) am Samstag mitteilten. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden.