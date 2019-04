Zwölf Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Tunesien

Beim Zusammenstoß von zwei Lastwagen in Tunesien sind mindestens zwölf Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Wie der Direktor des regionalen Zivilschutzes von Sidi Bouzid, Mohamed Jawadou, dem Radiosender Mosaique FM am Samstag sagte, sei ein Lkw mit Feldarbeitern nahe der Ortschaft Sabala in Zentraltunesien mit einem Tiertransport zusammengestoßen.