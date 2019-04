Erzdiözese New York nennt 120 mutmaßliche Missbrauchstäter

Die Erzdiözese New York hat eine Liste mit 120 mutmaßlichen Missbrauchstätern aus den eigenen Reihen veröffentlicht. In einem Brief bat New Yorks Erzbischof Timothy Dolan zudem um Vergebung "für das Versagen jener Kleriker und Bischöfe, die für die Sicherheit unserer jungen Menschen hätten sorgen sollen, stattdessen aber das von Gläubigen und Gott in sie gesetzte Vertrauen verraten haben".