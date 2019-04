Proteste gegen Nitsch-Ausstellung "Katharsis" in Mantua

Trotz einer Petition von Tierschützern an das italienische Kulturministerium sowie Bedenken der Region Lombardei wird am kommenden Dienstag in einem Teil des Palazzo Ducale von Mantua Hermann Nitschs Ausstellung "Katharsis" eröffnet. Bis zum 30. Juni kann die Schau besucht werden, die vom Direktor des Palazzo Ducale, Peter Assmann, kuratiert wird.