Theatersommer Schloss Neubruck vor erster Saison

Als "neues Kulturerlebnis im Mostviertel" stellt sich der Theatersommer Schloss Neubruck vor. Auf dem Programm in niederösterreichischen Scheibbs steht in der ersten Saison einer Aussendung zufolge "Der Weibsteufel" von Karl Schönherr. Die Premiere steigt am 26. Juli.