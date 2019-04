Weinstein-Prozess von Juni auf September verschoben

Das Strafverfahren gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe soll erst im September beginnen, wie US-Medien am Freitag berichteten. Dies habe Richter James Burke nach Angaben der Filmportale "Variety" und "Deadline.com" bei einer Anhörung in New York verkündet. Zunächst war der Prozessauftakt für Juni geplant gewesen.