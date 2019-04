"Gelbwesten" demonstrieren trotz neuer Zusagen Macrons

Ungeachtet milliardenschwerer Zusagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen die "Gelbwesten" am Samstag erneut auf die Straße gehen. In der Hauptstadt Paris ist am frühen Nachmittag eine gemeinsame Demonstration mit Gewerkschaften und der Linkspartei La France Insoumise ("Das unbeugsame Frankreich") geplant. Es wird bereits das 24. Protestsamstag der "Gelbwesten"-Bewegung.