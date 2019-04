Thiem nach Sieg nun im Barcelona-Halbfinale gegen Nadal

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich zum zweiten Mal nach 2017 für das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona qualifiziert. Der 25-jährige Weltranglisten-Fünfte besiegte am Freitag den Argentinier Guido Pella nach 1:40 Stunden und einer Leistungssteigerung im 2. Satz mit 7:5,6:2. Thiem trifft nun am Samstag (nicht vor 16:00 Uhr) auf Lokalmatador und "Sandplatzkönig" Rafael Nadal.