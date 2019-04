Hochstaplerin Sorokin in NY von Jury schuldig gesprochen

Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin ist in New York wegen Diebstahls verurteilt worden. Eine Jury sprach die 28-Jährige, die sich eine falsche Identität als reiche Erbin zugelegt hatte, am Donnerstag in allen zehn Anklagepunkten schuldig, wie Staatsanwalt Cyrus Vance mitteilte. Das Strafmaß soll am 9. Mai verkündet werden. Der Deutschrussin drohen bis zu 15 Jahre Haft.