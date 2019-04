Zweiter Etappensieg für Geoghegan Hart bei Alps-Tour

Der Brite Tao Geoghegan Hart hat nach dem Auftakt auch die vierte Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Der Sky-Profi setzte sich am Donnerstag auf dem vorletzten Teilstück von Baselga di Pine nach Cles (134 km) zeitgleich vor Vincenzo Nibali, Rafal Majka und seinem im Gesamtklassement weiter führenden Teamkollegen Pawel Siwakow durch.