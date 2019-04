13-Jährige flüchtete vor drohender Zwangsheirat in Linz

Wegen einer bevorstehenden Zwangsheirat hat am Osterwochenende ein erst 13-jähriges Mädchen bei einer Polizeidienststelle in Linz Schutz gesucht. Für 25.000 Euro wolle der 42-jährige rumänische Vater seine Tochter an die Familie des Auserwählten, ein zwölfjähriger Bub, nach Deutschland übergeben, bestätigte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter einen Bericht in der "Krone" am Donnerstag.