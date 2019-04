Ausschreitungen bei Lehrerprotesten in Marokko

Die marokkanische Polizei hat in der Nacht eine Demonstration von Tausenden Lehrern in der Hauptstadt Rabat mit Wasserwerfern und Schlagstöcken aufgelöst. Nach Angaben der marokkanischen Interessengemeinschaft der Vertragslehrer CNPCC wurden 59 Demonstranten verletzt. Die Polizei machte dazu keine Angaben.

Die Demonstrationen begannen demnach bereits am Mittwochnachmittag im Zentrum der marokkanischen Hauptstadt. Als die Polizei am Abend eine Sitzblockade vor dem Parlament auflöste, sei es zu Ausschreitungen gekommen, die die Nacht über andauerten.

In Marokko demonstrieren seit Monaten nicht verbeamtete Lehrer gegen die seit 2016 geltenden Arbeitsverträge. Die seither angestellten Lehrer fühlen sich ihren älteren Kollegen gegenüber benachteiligt, was Sozialleistungen und Pensionen betrifft. Nach offiziellen Angaben unterrichten in Marokko rund 248.000 Lehrer, etwa 50.000 sind nicht verbeamtet. Am Dienstag waren Gespräche zwischen Regierung und Lehrergewerkschaft gescheitert.