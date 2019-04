Wanderbaumallee gegen Wiener Hitze

Die ersten sommerlich-heißen Tage kündigen die warme Jahreszeit an - die vor allem in der Stadt sehr belastend sein kann. Um - zumindest optisch - etwas Abkühlung zu schaffen, gibt es nun in Wien eine Wanderbaumallee, die besonders graue Straßen etwas grüner machen sollen. Dabei handelt es sich um zehn Bäume, die alle vier Wochen den Standort wechseln.